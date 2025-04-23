СМИ: в Госдуму внесут законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

Законопроект, который запрещает рекламу духовных практик, эзотерических и энергетических услуг, внесут в Госдуму 23 апреля. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к нижней палате.

В новой редакции законопроекта уточняется, что под ограничения попадут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Предполагается, что запрет на рекламу услуг коснётся астрологов, ведьм, духовных наставников, магов, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов и др., а также их комбинаций. В пояснительной записке также отмечается, что законопроект не распространяется на традиционные конфессии.

В «законе против шарлатанов и мракобесов» появилась новая категория лиц, подпадающих под ограничения, — цифропсихологи. Они работают на стыке двух сфер (психологии и нумерологии) и занимаются нейролингвистическим программированием, пояснила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ).