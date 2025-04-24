Калининградской области прогнозируют «арктический холод» к выходным

Все новости по теме: Стихия
Калининградской области прогнозируют «арктический холод» к выходным

В ближайшие дни в регионе ожидается резкое похолодание. Температура воздуха будет опускаться до минусовых показателей. Об этом предупреждает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По прогнозам метеорологов-любителей, «к нам хлынет арктический холод: температура в выходные окажется на 5-8°C ниже климатической нормы! Выхолаживание арктической воздушной массы ночами не оставит шансов миновать заморозки: в ночь на субботу они ожидаются на большей части региона, а в ночь на воскресенье в „солидный“ минус до −2...-4°C может уйти вся область, так что дачникам по возможности явно следует принять меры для спасения растений... »

В ночь на понедельник также еще вероятны заморозки до 0...-3°C по области (местами ниже), однако днем, согласно прогнозам, потеплеет до +13...+16°C.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter