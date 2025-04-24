Калининградской области прогнозируют «арктический холод» к выходным

В ближайшие дни в регионе ожидается резкое похолодание. Температура воздуха будет опускаться до минусовых показателей. Об этом предупреждает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По прогнозам метеорологов-любителей, «к нам хлынет арктический холод: температура в выходные окажется на 5-8°C ниже климатической нормы! Выхолаживание арктической воздушной массы ночами не оставит шансов миновать заморозки: в ночь на субботу они ожидаются на большей части региона, а в ночь на воскресенье в „солидный“ минус до −2...-4°C может уйти вся область, так что дачникам по возможности явно следует принять меры для спасения растений... »

В ночь на понедельник также еще вероятны заморозки до 0...-3°C по области (местами ниже), однако днем, согласно прогнозам, потеплеет до +13...+16°C.