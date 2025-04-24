В центре Калининграда развернули 80-метровую георгиевскую ленту в честь юбилея Победы

В центре Калининграда развернули 80-метровую георгиевскую ленту в честь юбилея Победы
Фото пресс-службы горадминистрации
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В четверг, 24 апреля, у монумента «Мать-Россия» был дан старт международной акции «Георгиевская лента». Учащиеся кадетских классов школы № 2 Калининграда развернули 80-метровую георгиевскую ленту. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Параллельно с торжественным открытием акции желающие приняли участие в плетении маскировочных сетей. Также неподалёку развернулась выставка современных средств инженерного вооружения», — отметили в мэрии.

Горвласти напоминают, что в период с 5 по 8 мая в Калининграде будет организована работа пунктов распространения георгиевских лент по следующим адресам:

— пл. Победы — 05.05;

— пл. Марш. Василевского — 06.05;

— пр-т Мира (возле Калининградского зоопарка) — 07.05;

— пр-т Ленинский, 155 («Дом искусств») — 07.05.

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