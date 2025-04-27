В Гурьевском округе приступили к благоустройству территории полигона в Ильичёво

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В Гурьевском округе приступили к благоустройству территории закрытого полигона в посёлке Ильичёво. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила администрация муниципалитета.

Власти муниципалитета отметили, что в рамках работ запланированы восстановление мелиоративной канавы для улучшения дренажной системы, установка ограждения и организация видеонаблюдения для контроля территории, восстановление пешеходных дорожек и очистка прилегающих территорий, организация круглосуточной охраны и дежурство спецтехники для мониторинга и предотвращения возгораний, а также проведение экологического мониторинга с привлечением аккредитованной лаборатории.

«Рады сообщить о начале работ по благоустройству территории закрытой свалки твердых бытовых отходов в поселке Ильичево. <...> Эти работы приведут к улучшению экологической обстановки, минимизируют отрицательное воздействие на окружающую среду», — говорится в сообщении администрации округа.

Фото: администрация Гурьевского округа

Эксплуатация свалки в Ильичёво была прекращена в 2019 году. В июле 2024-го по иску природоохранного прокурора суд обязал администрацию Гурьевского округа провести рекультивацию земель полигона. Проверка выявила, что на его территории допускается несанкционированное размещение строительного мусора и бытовых отходов.

В марте стало известно, что там выявили размещение отходов, запрещённых к захоронению. На полигоне и в пределах её воздействия также отсутствует программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, не приняты надлежащие меры по защите от свободного доступа посторонних лиц и не организован контроль доступа на территорию.

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