В центре Немана высадили сиреневый сад, приуроченный к юбилею победы в ВОВ

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В центре Немана высадили сиреневый сад, приуроченный к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила администрация муниципалитета на своей странице «ВКонтакте».

Саженцы посадили 25 апреля в рамках экологического субботника. Мероприятие приурочили к 80-летнему юбилею Победы и 80-летию атомной отрасли. Сирень высаживали местные школьники вместе с сотрудниками строящейся гигафабрики «Росатома» по производству накопителей энергии, администрации округа, серебряные волонтёры и жители Немана. В Центральном парке появились 80 деревцев сирени селекционной группы «Русская сирень».

«Посадка деревьев стала уже доброй традицией не только для сотрудников гигафабрики, но и жителей Немана. Сегодняшнее мероприятие объединило всех неравнодушных к экологии, и ещё раз доказало, что благодаря совместному труду и заботе о природе, с каждым годом город становится более благоустроенным и комфортным», — говорится в сообщении администрации муниципалитета.

Фото: администрация Неманского муниципального округа

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