Потепление и перспективы очередного похолодания: прогноз погоды на начало недели

Начиная с понедельника температурный фон приблизится к норме и станет более комфортным, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». Как пишут синоптики-любители, ядро антициклона Petra сместится к Черному морю, на восток уйдёт и очаг арктического воздуха.



«Над Европой установится западный перенос воздушных масс (над южной и центральной Европой — антициклон, по северу континента — серия атлантических циклонов), так что погоду определит умеренный атлантический воздух: будет и не холодно, и не жарко», — полагают эксперты. В Калининграде с понедельника по среду «можно будет рассчитывать на +13...+15°С». На побережье будет прохладнее, на востоке области — теплее.

При этом в пятницу холодный фронт очередного атлантического циклона может принести осадки и понижение температуры, некоторые модели не исключают потенциал для грозовой активности. К концу недели ожидается классический «холодный» сценарий с установлением антициклона над северной Атлантикой и циклонной депрессией над Европой, которая оттеснит погожую зону высокого давления на юг и затянет в свою циркуляцию воздух из северных широт. 3–4 мая ожидаются прохладные дни (не выше +10...+13°С), при этом нахождение в тыловой части циклонической системы может принести сильный ветер и конвективные заряды смешанных осадков (дождь/крупа), так что атмосфера на улице в предстоящие выходные может напоминать скорее мартовскую погоду, нежели начало мая.