Жителям Отрадного предложили высказаться по поводу застройки у водонапорной башни

Жителям Отрадного предложили высказаться по поводу застройки у водонапорной башни
Фото: Prussia39
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Администрация Светлогорского городского округа объявила об общественных обсуждениях по проекту решения о предоставлении разрешения на застройку двух земельных участков у исторической водонапорной башни в Отрадном (башня находится по адресу ул. Тельмана, д. 4А и является объектом культурного наследия местного значения). Речь идёт об участках с кадастровыми номерами 39:17:020016:79 (5,6 тыс. квадратных метров, район улицы Тельмана) и 39:17:020015:78 (7,2 тыс. квадратных метров, район улицы Станционной), которые намерена застроить компания СЗ «Альфа» депутата горсовета Калининграда Павла Макарова.

Обсуждения, согласно постановлению, подписанному главой администрации Владимиром Бондаренко 14 апреля текущего года, будут проходить с 17 апреля по 15 мая. Экспозиция материалов проекта организована в холле первого этажа здания администрации муниципалитета (Светлогорск, Калининградский проспект, 77А).

В августе прошлого года экспертиза одобрила проекты многоквартирных домов на указанных участках. Информация об этом была опубликована в едином реестре заключений.

По правилам землепользования и застройки Светлогорска на обоих участках можно возводить дома высотой до восьми этажей.

В начале августа 2021 года Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором Калининградской области, подписал постановление о внесении изменений в правила землепользования и застройки, которые предполагали повышение этажности с малоэтажной до среднеэтажной застройки (ПЗЗ) нескольких земельных участков в Отрадном (в том числе на улицах Тельмана и Станционной).

Ранее местные жители обращали внимание, что инициатива о повышении этажности по трем земельным участкам общей площадью 9,4 тыс. кв.м в границах улиц Тельмана, Станционной, а также Комсомольского и Красноармейского проездов, по их мнению, не прошла должного общественного обсуждения.

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