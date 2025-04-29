Путин продлил срок, в который иностранцы должны узаконить своё положение в РФ

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Владимир Путин продлил срок, в который иностранцы, нарушившие миграционные правила, должны узаконить своё положение в Российской Федерации. Соответствующий указ президента страны опубликован на официальном портале правовой информации.

Мера касается иностранных граждан и лиц без гражданства, которых включили в реестр контролируемых лиц. В него вносят людей, утративших законные основания для пребывания в России. В изначальной редакции указа срок, в который они должны были легализовать своё нахождение в РФ, истекал 30 апреля.

Подписанный документ продлил этот период до 10 сентября. Если иностранцы не смогут узаконить своё пребывание в стране. Указ также перенёс срок доклада президенту о результатах исполнения — с 1 июля на 10 ноября.

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