В Калининградской области ввели в эксплуатацию систему весогабаритного контроля

В Калининградской области ввели в эксплуатацию информационную систему весового и габаритного контроля движения транспорта по дорогам. Об этом сообщило министерство развития инфраструктуры региона.

Ранее эта система работала в тестовом режиме. Уже с 12 мая информация с рамок весогабаритного контроля будет передаваться в надзорные органы с последующими штрафами.

«В Калининградской области построено 10 рамок весогабаритного контроля. Сразу в работу будут включены 4 из них, которые располагаются на автодорогах: „Чкаловск-Люблино-Взморье“, в районе п. Люблино; „Калининград-Знаменск-Озёрск-Гусев-Нестеров“, в районе п. Рыбное; „Полесск-Большаково“, в районе п. Сосновка; „Советск-Гусев“, в районе п. Междуречье», — говорится в сообщении мининфраструктуры.