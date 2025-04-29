Власти опубликовали график движения областных автобусов в дни репетиций парада Победы в Калининграде. Информация содержится в телеграм-канале регионального министерства развития инфраструктуры.

Автобусы, которые следуют с Ленинского проспекта на улицу Невского или Литовский вал, пойдут через улицы Шевченко, 9 Апреля, Невского. Маршруты, следующие с Ленинского проспекта на проспект Мира, пойдут по Московскому проспекту, улицам Ген.-фельдм. Румянцева, Дмитрия Донского и Свободной. Автобусы, следующие с Ленинского на Советский проспект, пойдут через улицы Шевченко, Пролетарскую, Черняховского, Горького и Северный обход Калининграда.

Изменения будут действовать с 19:00 до 24:00 2 и 5 мая, а также 07:00 до 13:00 7 и 8 мая. В обратном направлении автобусы пойдут по тем же маршрутам.