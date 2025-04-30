Горвласти обратились в полицию из-за облитого краской памятника Павлику Морозову (фото)

Власти Калининграда обратились в полицию после сообщения об акте вандализма в отношении памятника пионеру Павлику Морозову, установленному на улице Павлика Морозова в Московском районе города.

«Чёрную краску с бюста наши сотрудники смыли в тот же день, — сообщили „Новому Калининграду“ в пресс-службе горадминистрации. — Попали ли вандалы в объектив камер „Безопасного города“, станет понятно после ответа на запрос МВД. Насколько нам известно, пока злоумышленники не задержаны».

Фото предоставлено пресс-службой горадминистрации Калининграда

Утром 28 апреля очевидцы сообщили «Новому Калининграду», что неизвестные облили краской бюст пионера-героя Павлика Морозова.