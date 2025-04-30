Горвласти обратились в полицию из-за облитого краской памятника Павлику Морозову (фото)

Власти Калининграда обратились в полицию после сообщения об акте вандализма в отношении памятника пионеру Павлику Морозову, установленному на улице Павлика Морозова в Московском районе города.
«Чёрную краску с бюста наши сотрудники смыли в тот же день, — сообщили „Новому Калининграду“ в пресс-службе горадминистрации. — Попали ли вандалы в объектив камер „Безопасного города“, станет понятно после ответа на запрос МВД. Насколько нам известно, пока злоумышленники не задержаны».
Утром 28 апреля очевидцы сообщили «Новому Калининграду», что неизвестные облили краской бюст пионера-героя Павлика Морозова.Согласно сайту мэрии, бюст был установлен в 1981 году. Его авторами выступили скульптор М. С. Постнова и архитектор Е.П. Тронин. После постановления правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 бюст Павлика Морозова получил статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.