Горвласти обратились в полицию из-за облитого краской памятника Павлику Морозову (фото)

Горвласти обратились в полицию из-за облитого краской памятника Павлику Морозову (фото)
Фото предоставлено очевидцем
Все новости по теме: Вандализм

Власти Калининграда обратились в полицию после сообщения об акте вандализма в отношении памятника пионеру Павлику Морозову, установленному на улице Павлика Морозова в Московском районе города.

«Чёрную краску с бюста наши сотрудники смыли в тот же день, — сообщили „Новому Калининграду“ в пресс-службе горадминистрации. — Попали ли вандалы в объектив камер „Безопасного города“, станет понятно после ответа на запрос МВД. Насколько нам известно, пока злоумышленники не задержаны».

Фото предоставлено пресс-службой горадминистрации Калининграда

Утром 28 апреля очевидцы сообщили «Новому Калининграду», что неизвестные облили краской бюст пионера-героя Павлика Морозова.

Согласно сайту мэрии, бюст был установлен в 1981 году. Его авторами выступили скульптор М. С. Постнова и архитектор Е.П. Тронин. После постановления правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 бюст Павлика Морозова получил статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

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