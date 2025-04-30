В Калининграде капитально ремонтируют здание бывшего Кунстхалле на ул. Баранова (фото)

В Калининграде капитально ремонтируют здание бывшего Кунстхалле на ул. Баранова (фото)
Фото предоставлено Службой госохраны ОКН
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В Калининграде капитально ремонтируют здание бывшего Кунстхалле (дом № 2 на улице Баранова), в котором, судя по размещённым на фасаде баннерам собираются открыть торговый центр «Миди». Здание обнесено строительными лесами и с него полностью сбита штукатурка. Как сообщили «Новому Калининграду» в Службе госохраны объектов культурного наследия, собственники согласовали свои работы, а проект готовила калининградская компания «Эксперт. Проект. Реставрация».

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

«Собственники ничего не переделывают, они приводят здание в порядок. Там будут магазины», — отметила главный государственный инспектор Службы Мария Страхова.

Отметим, что в заказанной «Новым Калининградом» выписке из Единого государственного реестра недвижимости данные о собственниках здания отсутствуют.

Фото предоставлено Службой госохраны ОКН

При этом арендатором земельного участка, на котором стоит здание, судя по выписке, является калининградская компания «Гарант Строй» (её гендиректор Светлана Пахомова также является гендиректором компании «Весталко»). Земля была ей оформлена в мае 2023 года на 50 лет.

Здание выставочного зала Кунстхалле было построено в неоклассическом стиле в 1912-1913 годах по проекту архитектора Фридриха Ларса. В довоенный период в его залах выставлялись полотна Оскара Кокошки, Ван Гога, Клода Моне, а также уроженцев Восточной Пруссии, таких как Ловис Коринт и Кэте Кольвиц.

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