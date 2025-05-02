Погода в Калининградской области 2 мая

Днём в пятницу, 2 мая, в Калининграде ожидается облачная погода, дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +22°C. Атмосферное давление — 757 мм, ветер юго-западный, 5 м/с. Вероятность осадков — 71%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +18°C, на востоке области +23°C. На всей территории региона ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу облачно. Температура утром +14°C, днём +21°C, вечером +15°C. Влажность составит 60%, давление — 761 мм.