Погода в Калининградской области 2 мая

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Днём в пятницу, 2 мая, в Калининграде ожидается облачная погода, дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +22°C. Атмосферное давление — 757 мм, ветер юго-западный, 5 м/с. Вероятность осадков — 71%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +18°C, на востоке области +23°C. На всей территории региона ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу облачно. Температура утром +14°C, днём +21°C, вечером +15°C. Влажность составит 60%, давление — 761 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «сейчас мы находимся в южном секторе атлантического циклона под властью прогретой воздушной массы, благодаря чему день подарит нам единственное летнее тепло за эти майские: к обеду в Калининграде и области до +20...+24°С (на побережье +17...+20°С), малооблачно (преимущественно верхний ярус) и без осадков. А вот далее по мере приближения холодного фронта начнётся развитие кучево-дождевой области с потенциалом для ливней, гроз и шквалистого усиления ветра. Предварительно, запад и побережье зона неустойчивойсти с осадкам пройдёт в ~14-15ч, Калининград около 16-17ч, к востоку области доберется к 18-19ч. После прохождения холодного фронта похолодает до +12...+15°С, осадки прекратятся. В общем, до обеда есть возможность насладиться шикарной погодой, а далее — следим за конвективными процессами».

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