Мошенники начали подделывать штрафы за нарушение правил дорожного движения

Мошенники начали подделывать квитанции для уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, якобы зафиксированных камерами фотовидеофиксации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Поясняется, что владельцам авто приходит письмо по электронной почте, в котором находится постановление об административном правонарушении и назначением штрафа. Оплачивая его, владелец транспортного средства переводит деньги мошенникам. На оборотной стороне листа, помимо фотографии автомобиля, имеется квитанция с банковскими реквизитами для уплаты штрафа. Как отметили в МВД, в качестве получателя средств вместо «Управления Федерального казначейства» может быть указан счет платежной электронной системы: «Яндекс.Деньги», «РБКМани», «QiwiКошелек», «02» и т.д.МВД советует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы В случае обнаружения поддельного бланка-квитанции для оплаты штрафа.

«С развитием технологий печати участились случаи мошеннических действий по поддельным квитанциям для уплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения. Подделки рассылаются от имени ГИБДД и содержат данные, якобы зафиксированные специальными техническими средствами фото и видеоконтроля нарушений, работающими в автоматическом режиме», — привело информагентство сообщение из материалов дела.



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