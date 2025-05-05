Калининградские железные дороги обслужили более 2 млн пассажиров с начала года

Более 2 млн пассажиров было отправлено с вокзалов и станций Калининградской железной дороги в январе-апреле 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



Отмечается, что этот показатель на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, в пригородном сообщении перевезено более 1 млн 978 тыс. пассажиров (на 7,8 % больше показателя прошлого года), поездами дальнего следования отправлено около 60 тыс. человек. Рост — 16%.

Пассажирооборот с начала года составил 71 млн пасс-км (+11,3%). В том числе в пригородном сообщении — 54,5 млн пасс-км (+8,2%), в дальнем следовании — 16,8 млн (+25,5%).

В апреле с вокзалов и станций отправлено более 595 тыс. пассажиров. Из них пригородными поездами — более 576 тыс. человек, в дальнем следовании — почти 19 тыс. человек.

Пассажирооборот в апреле составил 21,6 млн пасс-км.