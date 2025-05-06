Игрокам «Балтики» присвоили звания мастеров спорта за финал Кубка России

Игрокам калининградской «Балтики» присвоили звания мастеров спорта за финал Кубка России. Соответствующий приказ Министерства спорта РФ опубликован на официальном сайте ведомства.

В документе указаны 17 футболистов. В нём оказались как действующие спортсмены калининградского клуба, так и покинувшие его. Согласно приказу, звание мастеров спорта присваивают Тиграну Аванесяну, Артуру Галояну, Аслану Дудиеву, Жировут Александру, Яну Казаеву, Даниле Козлову, Ивану Коновалову, Максиму Кузьмину, Евгению Латышонку, Кириллу Малярову, Тамерлану Мусаеву, Александру Пуцко и Дмитрию Рыбчинскому. Эти футболисты уже покинули «Балтику». Среди действующих игроков калининградского клуба — Александр Осипов, Сергей Пряхин и Максим Бориско. В аренде в песчанокопской «Чайке» находится Владислав Лазарев, который тоже удостоился звания.

Спортивный журналист, эксперт по Первой и Второй лигам России Сергей Ильёв в своём телеграм-канале написал, что Минспорт присвоил мастеров спорта футболистам за выход в финал Кубка России в сезоне 2023/2024. «Оформление документов затянулось почти на год. Пришлось собрать тонны бумаг — по цепочке все началось с калининградского минспорта и местной Федерации футбола, потом вышли на федеральный уровень. Ситуация усложнялась тем, что у некоторых футболистов были утеряны документы на получение разрядов, а прыгнуть условно со второго сразу в МС — противоречит законодательству», — рассказал Ильёв.

После 31-го тура Первой лиги «Балтика» имеет 66 очков и сохраняет первое место в таблице. Следующий матч калининградская команда проведет против «Черноморца». Игра состоится 10 мая в Новороссийске (0+).