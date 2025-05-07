Жители Калининграда жалуются на перебои с мобильным интернетом (дополнено)

В Калининграде в центральной части города наблюдаются сбои в работе мобильного интернета у операторов связи, сообщили «Новому Калининграду» абоненты МТС, Т2 и «Билайн».

Калининградцы отмечают сбои в отправке сообщений в мессенджерах, не грузятся изображения, мобильные приложения, в том числе банковские.

Отметим, что абоненты МТС получили рассылку СМС, в которых их предупреждают о возможных проблемах. «В период с 7 по 9 мая по независящим от МТС причинам в отдельных районах Калининградской области могут быть временные сложности в работе мобильного интернета. Рекомендуем воспользоваться Wi-Fi. Извините за возможные неудобства», — говорится в сообщении.

Дополнено: как сообщает корреспондент «Нового Калининграда», также отмечаются сбои в работе банкоматов в центре города. Некоторые магазины временно перешли только на наличный расчёт.



