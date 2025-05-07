В Калининграде из-за дефицита отелей стоимость аренды квартиры выросла на 20%

В Калининграде из-за дефицита отелей стоимость аренды посуточной квартиры выросла на 20%. Об этом пишет «Коммерсант».

Издание, ссылаясь на аналитиков сервиса «Циан», отмечает, что в майские праздники 2025 года спрос на посуточную аренду жилья в России вырос на 14% в годовом выражении. Средняя стоимость аренды квартиры достигла 3,67 тыс. руб. в сутки, что составляет +11% к маю 2024 года. Рост цен в Калининграде зафиксирован на уровне 20% (до 3,97 тыс. рублей), что является максимальным показателем. В москве стоимость аренды увеличилась на 15% и достигла 5,15 тыс. рублей.

«Основными причинами стали дефицит гостиничных номеров и рост внутреннего туризма. В Крыму, куда перенаправляется часть потока после экологической аварии на Кавказе, спрос на аренду в Ялте и Евпатории вырос вдвое», — сообщило издание.