Проект реконструкции улицы Челюскинской в Калининграде прошёл экспертизу. Информация об этом опубликована в реестре на сайте ГИС ЕГРЗ.

Работы запланированы на участке от улицы Тихоокеанской до дома № 20/22по улице Челюскинской. Застройщиком является МКУ ГДСР, подведомственное городской администрации. Документацию для прохождения государственной экспертизы подготовило калининградское ООО «Дорсервис-Калининград». Заключение по ней сделали 7 мая.