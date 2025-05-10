Проект реконструкции улицы Челюскинской в Калининграде прошёл экспертизу

Проект реконструкции улицы Челюскинской в Калининграде прошёл экспертизу
Улица Челюскинская. Изображение: скриншот «Яндекс. Карт»
Все новости по теме: Ремонт дорог

Проект реконструкции улицы Челюскинской в Калининграде прошёл экспертизу. Информация об этом опубликована в реестре на сайте ГИС ЕГРЗ.

Работы запланированы на участке от улицы Тихоокеанской до дома № 20/22по улице Челюскинской. Застройщиком является МКУ ГДСР, подведомственное городской администрации. Документацию для прохождения государственной экспертизы подготовило калининградское ООО «Дорсервис-Калининград». Заключение по ней сделали 7 мая.

В июне 2024 года городская администрация подписала постановление о выделении более 200 млн рублей на развитие дорожной инфраструктуры мкр им. Космодемьянского в Калининграде. По мнению властей, «этого должно хватить чтобы достроить Тихоокеанскую (от Алданской до Спасателей) и реконструировать примыкающую к ней Челюскинскую (от дома № 20-22)». Размеры дорог, на которых планируют развернуть работы, составляют 545 и 306 метров соответственно.

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