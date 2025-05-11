В посёлке Лесном на Куршской косе планируют провести капремонт дороги (фото)

В посёлке Лесном на Куршской косе планируют провести капремонт дороги (фото)
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Все новости по теме: Ремонт дорог

На Куршской косе планируют капитально отремонтировать дорогу в посёлке Лесном. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на региональное министерство развития инфраструктуры.

Для проведения работ выделены средства из областного дорожного фонда. Конкурсные процедуры завершены, подрядчик определён, отметили в министерстве.

«Капитальный ремонт затронет самый сложный участок дороги, проходящий через посёлок Лесной. Для решения проблемы частых подтоплений дорожного полотна после дождей из-за отсутствия ливневой канализации будет обустроен дождеприёмник закрытого типа. Он обеспечит отвод воды с проезжей части. Работы будут включать полную замену слоёв дорожной одежды», — говорится в сообщении.

На протяжении ремонтируемого участка расположено 15 примыканий различного типа (грунтовые, с бетонными плитами, асфальтированные), состояние которых также планируют привести в соответствие с нормативными требованиями.

Также в планах благоустройство двух существующих автобусных остановок и обустройство новой в районе въездного знака рыболовецкого совхоза «Труженик моря».

Подрядная организация в настоящее время разрабатывает проект организации дорожного движения на время проведения капитального ремонта. На начальном этапе запланированы подготовительные работы, защита существующего кабеля связи и вынос осей инженерных коммуникаций.

Работы начнутся ориентировочно в конце мая — начале июня 2025 года. Проект, как отметили в пресс-службе, реализуется в сложных условиях: дорогу не будут полностью перекрывать, чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей области.

Предполагается, что новый дренаж и многослойное покрытие не только решат текущие проблемы, но и увеличат срок службы объекта. Завершение ремонта запланировано на май 2026 года.

В 2024 году за счёт средств президентского национального проекта «Безопасные качественные дороги» было приведено в порядок порядка 40 км дороги на Куршской косе, добавили в пресс-службе.

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