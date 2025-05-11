СМИ: онлайн-продажи продуктов питания в России выросли более чем на 40%

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Онлайн-продажи продуктов питания в России (без учёта маркетплейсов и заведений общепита) составили в январе — марте 396 млрд рублей, увеличившись на 42% год к году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на консалтинговую компанию IBC Real Estate.

Количество заказов за первый квартал возросло на 35%, до 255 млн. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) указывают, что с учётом общепита рынок онлайн-продаж продуктов питания за первый квартал вырос на 71% год к году, до 530 млрд рублей. К примеру, оборот X5 Digital (онлайн-подразделение Х5) в январе—марте составил 78,2 млрд рублей, прибавив 55,6% год к году. В Wildberries также отметили рост продаж продуктов питания, но конкретных цифр не привели.

Развитию сегмента способствуют региональная экспансия сервисов и повышение к ним доверия потребителей, отмечают участники рынка. Но высокая частота заказов при снижении среднего чека обостряет проблему дефицита кадров. Это стимулирует сети ужесточать правила доставки, вкладываясь в дорогостоящую автоматизацию. Впоследствии рост рынка может замедлиться, считают эксперты.

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