«Ведомости»: гранты на обучение в вузах РФ за 3 года получат более 9000 иностранцев

С 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства, которые желают обучаться в вузах России, смогут получить грантовую поддержку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект соответствующего положения Минобрнауки.



Право получить гранты на очное обучение в российских университетах будут иметь победители и призёры заключительного этапа олимпиады ассоциации «Глобальные университеты». Олимпиада проводится дистанционно с 2017 года по ряду профилей: бизнес и менеджмент, медицина и здравоохранение, компьютерные науки, лингвистика, образование, урбанистика, экономика и другие. Теперь победители могут поступить в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру университетов РФ без вступительных испытаний и учиться за счёт средств бюджета страны.

В этом году ассоциация «Глобальные университеты» должна до 31 июля отправить список победителей и призеров заключительного этапа олимпиады в Минобрнауки, распределив их по профилям, уровням высшего образования и количеству баллов. Начиная с 2026 года ассоциация будет направлять ранжированные списки в ведомство до 10 апреля. Порядок отбора иностранцев утвердит ассоциация «Глобальные университеты» по согласованию с Минобрнауки. В 2025 году грантовую поддержку получит не менее 2000 человек, в 2026 — 3000. В 2027 она распространится на 4000 иностранных студентов, а начиная с 2028 года будет предоставляться 5000 иностранцам.

Грантовая поддержка покроет транспортные расходы на дорогу в Россию и обратно в родную страну по окончании обучения. В неё также войдет ежемесячная стипендия для студента. Её размер ежегодно устанавливает Минобрнауки, а выплачивать деньги будут, если у иностранца нет академических задолженностей и оценок «удовлетворительно». Помимо этого грант включает приобретение полиса добровольного медицинского страхования и компенсацию оплаты проживания. Последняя сумма не должна превышать оплату за общежитие в вузе, где будет учиться иностранец. Размер гранта рассчитают исходя из того, какую сумму расходов нужно покрыть, уточняется в проекте положения.

За финансовое обеспечение грантов будет отвечать организация, подведомственная Минобрнауки. Ее название не уточняется. В договоре будут указаны личные данные поступающих и образовательные программы. Если иностранный гражданин захочет учиться на русском, перед освоением профессии он будет обязан пройти обучение на подготовительном факультете, чтобы выучить язык. Исключением будут те, кто приехал учиться на иностранном языке или ранее обучался в России.

Если иностранец отчислился или сменил форму обучения, грантовая поддержка прекращается. Кроме того, она приостанавливается на период академического отпуска студента. А если иностранный гражданин во время обучения получил гражданство РФ, то он все равно имеет право получать грант до конца учебы. Минобрнауки может уточнять распределение грантов по направлениям высшего образования и научным специальностям, если до 1 июня года, предшествующего приему, от МИДа и Россотрудничества поступят предложения об этом.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о потенциале для адаптации иностранных студентов и их трудоустройства в РФ «с учетом большого дефицита практически во всех отраслях экономики». По данным на 2025 год, в России обучается свыше 395 000 иностранных студентов, при этом до 10% остается работать в РФ. К 2030 году их количество нужно увеличить до 500 000 человек. Сейчас качество иностранных студентов «оставляет желать лучшего», отметил Фальков.