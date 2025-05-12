Власти: Калининградская область готова к проведению ГИА

Калининградская область готова к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2025 году. Об этом сообщила министр образования региона Светлана Трусенёва на межведомственном совещании под председательством вице-премьера Анжелики Майстер.

«Калининградская область готова к проведению государственной итоговой аттестации. В течение учебного года мы тренировали все этапы сдачи экзаменов как с выпускниками, так и с организаторами, техническими специалистами, медицинскими работниками и охранными службами. Ребятам осталось только показать все свои знания, которые они получили за годы учёбы», — отметила Трусенёва.

Основной период проведения ГИА-9 продлится с 21 мая по 2 июля. В нём примут участие более 12,5 тыс. выпускников девятых классов. Из них основной государственный экзамен (ОГЭ) напишут 12,2 тыс. участников, а государственный выпускной экзамен (ГВЭ) сдадут 438 человек.

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования в формах ЕГЭ и ГВЭ состоится в основной период с 23 мая по 4 июля. В ГИА-11 примут участие 5,3 тыс. человек, из них 4,8 тыс. — выпускники текущего года, 520 — выпускники прошлых лет.

Все выпускники одиннадцатых классов будут сдавать экзаменационные испытания по русскому языку, более 2,3 тыс. человек выбрали математику профильного уровня, 2,5 тыс. — математику базового уровня. Самыми «массовыми» предметами по выбору стали обществознание (почти 2 тыс. человек) и физика (около тысячи сдающих).

По инициативе Президента Российской Федерации с 2024 года выпускникам одиннадцатых классов можно пересдать ЕГЭ по одному из учебных предметов. При этом предыдущий результат будет аннулирован. В этом году пересдачи пройдут 3 и 4 июля.

«Наша задача — создать все необходимые условия для выпускников, чтобы они показали максимальные результаты, на которые способны. В том числе, оборудовать пункты проведения экзаменов на дому или в онлайн-формате для тех, кто не имеет возможности прибыть в места проведения государственной итоговой аттестации», — отметила Анжелика Майстер.

Особое внимание на заседании было уделено антитеррористической и информационной безопасности во всех пунктах проведения экзаменов, региональном центре обработки информации, пунктах проверки экзаменационных работ и пунктах рассмотрения апелляций. Во всех пунктах проведения экзаменов будет обеспечена печать экзаменационных материалов в аудиториях, онлайн-видеонаблюдение и использование средств подавления мобильной связи.

В период проведения ГИА-2025 для организации и проведения ОГЭ будет привлечено 4,2 тыс. работников, на ЕГЭ будет занято 2,1 тыс. организаторов.

Ежегодно в Калининградской области для объективного оценивания проведения ГИА-11 привлекаются волонтёры из числа студентов. Они принимают участие в общественном мониторинге сдачи ЕГЭ в каждом периоде проведения экзаменов, отметили в пресс-службе областного правительства.