Посетителей «Куршской косы» попросили не срывать «цветик-семицветик» (фото)

Все новости по теме: Куршская коса
Фото: Telegram-канал нацпарка «Куршская коса»

На территории «Куршской косы» зацвели герань и седмичник европейский. Об этом сообщили в соцсетях нацпарка.

Trientalis europaea (седмичник европейский) — многолетнее растение, цветки которого, как правило, имеют семь лепестков (реже — шесть или восемь). У них также формируется семь чашелистиков и семь тычинок, а образующийся плод-коробочка часто несёт семь семян, рассказали в нацпарке.

«На коротких стебельках в основном располагается семь зелёных листочков. Если тихонько прошептать ему своё желание, „цветик-семицветик“ его исполнит. Рвать ни лепестки, ни цветы ни в коем случае не нужно», — говорится в сообщении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter