Посетителей «Куршской косы» попросили не срывать «цветик-семицветик» (фото)

Фото: Telegram-канал нацпарка «Куршская коса»

На территории «Куршской косы» зацвели герань и седмичник европейский. Об этом сообщили в соцсетях нацпарка.

Trientalis europaea (седмичник европейский) — многолетнее растение, цветки которого, как правило, имеют семь лепестков (реже — шесть или восемь). У них также формируется семь чашелистиков и семь тычинок, а образующийся плод-коробочка часто несёт семь семян, рассказали в нацпарке.

«На коротких стебельках в основном располагается семь зелёных листочков. Если тихонько прошептать ему своё желание, „цветик-семицветик“ его исполнит. Рвать ни лепестки, ни цветы ни в коем случае не нужно», — говорится в сообщении.