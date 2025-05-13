МВД рассказало о рассылке поддельных сообщений о взломе Госуслуг

МВД рассказало о рассылке поддельных сообщений о взломе Госуслуг
Фото: архив Нового Калининграда

В России пользователи Госуслуг получают поддельные сообщения о взломе аккаунта на сервисе. Об этом сообщило УБК МВД России в своём телеграм-канале.

Ведомство привело два скриншота подобных оповещений. На них видно, что название сервиса пишется нестандартным образом, например, «ГосUslugi», а также указан один или два телефонных номера. Киберполиция пояснила, что сервис направляет уведомления о входе в аккаунт только в случае, если пользователи сами подписались на них в разделе «Безопасность». Так, при каждой авторизации на электронную почту, привязанную к Госуслугам, приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. По СМС такую информацию не отправляют.

«Единственный номер, по которому можно связаться с техподдержкой портала: бесплатный номер по России: 8 800 100-70-10. Если позвонить по номеру из СМС — вам ответит мошенник!» — сообщила киберполиция.

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