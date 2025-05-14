В Калининградской области хотят отключить от газа дома из-за отсутствия договоров (список)

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В Калининградской области планируется приостановление подачи газа потребителям 33 многоквартирных домов, собственники 167 квартир в которых не заключили договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Информация об этом размещена на сайте «Калининградгазификации». Также об этом сообщает калининградский филиал ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

«Отключение газоснабжения из-за отсутствия договоров на техническое обслуживание газового оборудования затронет 33 многоквартирных дома в Калининграде, Нестерове, Гусеве, Черняховске, Гурьевске, Правдинске, Зеленоградске, Светлогорске, Краснознаменске, Советске и ряде поселков области», — сообщили в «Межрегионгазе». Как отметили в компании, большинство собственников квартир этих домов не имеют договоров на техническое обслуживание газового оборудования. «Такие квартиры будут отключены от системы газоснабжения в мае, если не заключат договор с газораспределительной организацией. Отключение повлечет для абонента дополнительные расходы — оплату работ по отключению и последующему подключению газа», — напомнили в «Межрегионгазе». В компании также уточнили, что в настоящее время в Калининградской области не заключены договоры на техобслуживание газового оборудования у более чем 58 тысяч собственников жилых помещений.

Как отметили в «Калининградгазификации», поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа в случае отсутствия у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного со специализированной организацией в соответствии с п. 45 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549.


Адрес

Число квартир

Кол-во заключенных договоров

1

г. Калининград, пер Ладушкина, д. 15

8

3

2

г. Калининград, пер Ладушкина, д. 9А

8

6

3

г. Нестеров, ул. Октябрьская, д. 17

10

9

4

г. Нестеров, ул. Октябрьская, д. 19

10

10

5

г. Гусев, ул. Ломоносова, д. 20

4

2

6

г. Гусев, ул. Ломоносова, д. 5

8

4

7

г. Черняховск, пер Кирова, д. 1

3

2

8

г. Гурьевск, ул. Красная, д. 9

4

9

г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 31

4

3

10

п. Малое Васильково, ул. Маршала Жукова, д. 23

8

2

11

п. Малое Исаково, пер Калининградский, д. 2

6

4

12

п. Большое Исаково, ул. Победы, д. 12

3

13

г .Светлый, ул. Зеленая, д. 10

3

1

14

г. Светлый, п. Взморье, ул. Лесная Аллея, д. 11

5

4

15

г. Светлый, п. Взморье, ул. Мира, д. 10

4

2

16

г. Правдинск, пер. Столярный, д. 3/8

3

2

17

г. Правдинск, пер. Столярный, д. 7

3

1

18

г. Правдинск, ул Большая Садовая, д. 21

3

2

19

Багратионовский р-н, п. Рябиновка, ул Октябрьская, д. 1

10

3

20

г. Ладушкин, ул. Лесная, д. 10

3

1

21

г. Зеленоградск, ул. Глазурная, д. 8

3

1

22

г. Зеленоградск, ул. Крымская, д. 4

4

2

23

г. Зеленоградск, ул. Полевая, д. 2

4

2

24

п. Холмогоровка, ул Новостроевская, д. 14

4

2

25

г. Светлогорск, ул. Архитектора Попова, д. 47

9

5

26

г. Светлогорск, ул. Баха, д. 2

4

27

г. Светлогорск, ул. Гагарина, д. 19

5

28

г. Светлогорск, ул. Советская, д. 1

6

3

29

г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 48

4

1

30

г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 58

3

1

31

г. Светлый, ул. Комсомольская, д. 30

3

1

32

г. Советск, ул. 9 Января, д. 8

3

1

33

г. Советск, ул. Набережная, д. 5

5

3

Итого:

167

83

Информация предоставлена АО «Калининградгазификация»

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