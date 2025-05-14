В Калининградской области хотят отключить от газа дома из-за отсутствия договоров (список)

В Калининградской области планируется приостановление подачи газа потребителям 33 многоквартирных домов, собственники 167 квартир в которых не заключили договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Информация об этом размещена на сайте «Калининградгазификации». Также об этом сообщает калининградский филиал ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
«Отключение газоснабжения из-за отсутствия договоров на техническое обслуживание газового оборудования затронет 33 многоквартирных дома в Калининграде, Нестерове, Гусеве, Черняховске, Гурьевске, Правдинске, Зеленоградске, Светлогорске, Краснознаменске, Советске и ряде поселков области», — сообщили в «Межрегионгазе». Как отметили в компании, большинство собственников квартир этих домов не имеют договоров на техническое обслуживание газового оборудования. «Такие квартиры будут отключены от системы газоснабжения в мае, если не заключат договор с газораспределительной организацией. Отключение повлечет для абонента дополнительные расходы — оплату работ по отключению и последующему подключению газа», — напомнили в «Межрегионгазе». В компании также уточнили, что в настоящее время в Калининградской области не заключены договоры на техобслуживание газового оборудования у более чем 58 тысяч собственников жилых помещений.
Как отметили в «Калининградгазификации», поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа в случае отсутствия у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного со специализированной организацией в соответствии с п. 45 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549.
|
|
Адрес
|
Число квартир
|
Кол-во заключенных договоров
|
1
|
г. Калининград, пер Ладушкина, д. 15
|
8
|
3
|
2
|
г. Калининград, пер Ладушкина, д. 9А
|
8
|
6
|
3
|
г. Нестеров, ул. Октябрьская, д. 17
|
10
|
9
|
4
|
г. Нестеров, ул. Октябрьская, д. 19
|
10
|
10
|
5
|
г. Гусев, ул. Ломоносова, д. 20
|
4
|
2
|
6
|
г. Гусев, ул. Ломоносова, д. 5
|
8
|
4
|
7
|
г. Черняховск, пер Кирова, д. 1
|
3
|
2
|
8
|
г. Гурьевск, ул. Красная, д. 9
|
4
|
|
9
|
г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 31
|
4
|
3
|
10
|
п. Малое Васильково, ул. Маршала Жукова, д. 23
|
8
|
2
|
11
|
п. Малое Исаково, пер Калининградский, д. 2
|
6
|
4
|
12
|
п. Большое Исаково, ул. Победы, д. 12
|
3
|
|
13
|
г .Светлый, ул. Зеленая, д. 10
|
3
|
1
|
14
|
г. Светлый, п. Взморье, ул. Лесная Аллея, д. 11
|
5
|
4
|
15
|
г. Светлый, п. Взморье, ул. Мира, д. 10
|
4
|
2
|
16
|
г. Правдинск, пер. Столярный, д. 3/8
|
3
|
2
|
17
|
г. Правдинск, пер. Столярный, д. 7
|
3
|
1
|
18
|
г. Правдинск, ул Большая Садовая, д. 21
|
3
|
2
|
19
|
Багратионовский р-н, п. Рябиновка, ул Октябрьская, д. 1
|
10
|
3
|
20
|
г. Ладушкин, ул. Лесная, д. 10
|
3
|
1
|
21
|
г. Зеленоградск, ул. Глазурная, д. 8
|
3
|
1
|
22
|
г. Зеленоградск, ул. Крымская, д. 4
|
4
|
2
|
23
|
г. Зеленоградск, ул. Полевая, д. 2
|
4
|
2
|
24
|
п. Холмогоровка, ул Новостроевская, д. 14
|
4
|
2
|
25
|
г. Светлогорск, ул. Архитектора Попова, д. 47
|
9
|
5
|
26
|
г. Светлогорск, ул. Баха, д. 2
|
4
|
|
27
|
г. Светлогорск, ул. Гагарина, д. 19
|
5
|
|
28
|
г. Светлогорск, ул. Советская, д. 1
|
6
|
3
|
29
|
г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 48
|
4
|
1
|
30
|
г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 58
|
3
|
1
|
31
|
г. Светлый, ул. Комсомольская, д. 30
|
3
|
1
|
32
|
г. Советск, ул. 9 Января, д. 8
|
3
|
1
|
33
|
г. Советск, ул. Набережная, д. 5
|
5
|
3
|
Итого:
|
167
|
83