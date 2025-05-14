В Калининградской области хотят отключить от газа дома из-за отсутствия договоров (список)

В Калининградской области планируется приостановление подачи газа потребителям 33 многоквартирных домов, собственники 167 квартир в которых не заключили договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Информация об этом размещена на сайте «Калининградгазификации». Также об этом сообщает калининградский филиал ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

«Отключение газоснабжения из-за отсутствия договоров на техническое обслуживание газового оборудования затронет 33 многоквартирных дома в Калининграде, Нестерове, Гусеве, Черняховске, Гурьевске, Правдинске, Зеленоградске, Светлогорске, Краснознаменске, Советске и ряде поселков области», — сообщили в «Межрегионгазе». Как отметили в компании, большинство собственников квартир этих домов не имеют договоров на техническое обслуживание газового оборудования. «Такие квартиры будут отключены от системы газоснабжения в мае, если не заключат договор с газораспределительной организацией. Отключение повлечет для абонента дополнительные расходы — оплату работ по отключению и последующему подключению газа», — напомнили в «Межрегионгазе». В компании также уточнили, что в настоящее время в Калининградской области не заключены договоры на техобслуживание газового оборудования у более чем 58 тысяч собственников жилых помещений.

Как отметили в «Калининградгазификации», поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа в случае отсутствия у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного со специализированной организацией в соответствии с п. 45 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549.



Адрес Число квартир Кол-во заключенных договоров 1 г. Калининград, пер Ладушкина, д. 15 8 3 2 г. Калининград, пер Ладушкина, д. 9А 8 6 3 г. Нестеров, ул. Октябрьская, д. 17 10 9 4 г. Нестеров, ул. Октябрьская, д. 19 10 10 5 г. Гусев, ул. Ломоносова, д. 20 4 2 6 г. Гусев, ул. Ломоносова, д. 5 8 4 7 г. Черняховск, пер Кирова, д. 1 3 2 8 г. Гурьевск, ул. Красная, д. 9 4 9 г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 31 4 3 10 п. Малое Васильково, ул. Маршала Жукова, д. 23 8 2 11 п. Малое Исаково, пер Калининградский, д. 2 6 4 12 п. Большое Исаково, ул. Победы, д. 12 3 13 г .Светлый, ул. Зеленая, д. 10 3 1 14 г. Светлый, п. Взморье, ул. Лесная Аллея, д. 11 5 4 15 г. Светлый, п. Взморье, ул. Мира, д. 10 4 2 16 г. Правдинск, пер. Столярный, д. 3/8 3 2 17 г. Правдинск, пер. Столярный, д. 7 3 1 18 г. Правдинск, ул Большая Садовая, д. 21 3 2 19 Багратионовский р-н, п. Рябиновка, ул Октябрьская, д. 1 10 3 20 г. Ладушкин, ул. Лесная, д. 10 3 1 21 г. Зеленоградск, ул. Глазурная, д. 8 3 1 22 г. Зеленоградск, ул. Крымская, д. 4 4 2 23 г. Зеленоградск, ул. Полевая, д. 2 4 2 24 п. Холмогоровка, ул Новостроевская, д. 14 4 2 25 г. Светлогорск, ул. Архитектора Попова, д. 47 9 5 26 г. Светлогорск, ул. Баха, д. 2 4 27 г. Светлогорск, ул. Гагарина, д. 19 5 28 г. Светлогорск, ул. Советская, д. 1 6 3 29 г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 48 4 1 30 г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 58 3 1 31 г. Светлый, ул. Комсомольская, д. 30 3 1 32 г. Советск, ул. 9 Января, д. 8 3 1 33 г. Советск, ул. Набережная, д. 5 5 3 Итого: 167 83

Информация предоставлена АО «Калининградгазификация»