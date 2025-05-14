За неделю инспекторы Росрыболовства выписали нарушителям штрафов на 157 тысяч

С 8 по 14 мая на водоемах Калининградской области выявлено 58 административных правонарушений при осуществлении прибрежного и любительского рыболовства. Также составлено 8 протоколов за нарушение спецрежима в водоохраной зоне и несоблюдение требований к сохранению ВБР и среды их обитания. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 157500 рублей. Предъявлен ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, на сумму 5000 рублей. В результате рейдов изъято 32 единицы орудий лова, 2 транспортных средства, 20 кг рыбы.

Как напомнили в ведомстве, на территории Калининградской области с 20 апреля по 20 июня проводится двухмесячник по охране весенне-нерестующих видов рыб. При исчислении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в данный период, дополнительно учитывается 100 процентов таксы за каждый экземпляр или килограмм незаконно добытой рыбы.