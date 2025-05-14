Прокуратура: калининградец получил соцвыплату на фреш-бар, но потратил её на себя

Калининградец получил социальную помощь на открытие собственного бизнеса, однако предоставленные ему средства были потрачены на личные цели. О том, что прокуратура Московского района Калининграда направила в суд уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в отношении 32-летнего предпринимателя с утверждённым обвинительным заключением, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

«По версии следствия, в мае 2024 года предприниматель путем обмана получил выплату в размере 140 тыс. рублей в качестве социальной помощи в рамках национального проекта на реализацию мероприятий по открытию фреш-бара», — уточняет пресс-служба ведомства.

Полученные денежные средства, как добавляет пресс-служба «мужчина похитил и потратил на личные цели, предоставив в ОГКУ КО „Центр социальной поддержки населения“ недостоверные сведения об исполнении мероприятий, на которые выделялись средства».