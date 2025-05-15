На Куршской косе частично перекрывают дорогу в районе Лесного почти на год

На Куршской косе в районе посёлка Лесной в конце мая или начале июня должны стартовать работы по капитальному ремонту дороги, которые рассчитывают проводить около года. О том, что работы власти рассчитывают закончить в мае 2026 года, сообщила пресс-служба министерства развития инфраструктуры.

«Проект реализуется за счёт средств областного дорожного фонда, — уточнили в министерстве. — Дорога не будет полностью перекрыта: подрядчик разработает схему движения, чтобы минимизировать неудобства. По нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ в 2024 году уже отремонтировано 40 км этой трассы».

В ходе капремонта подрядчику предстоит:

установить дождеприёмник закрытого типа для отвода воды с проезжей части (это должно устранить регулярные затопления после осадков);

обновить все слои дорожной «одежды», а также привести в порядок 15 примыканий (грунтовых, бетонных и асфальтированных);

благоустроить две существующие автобусные остановки и создать новую — в районе въездного знака рыболовецкого совхоза «Труженик моря».

Напомним, что в августе прошлого года Евгения Кукушкина, занимавшая на тот момент пост министра развития инфраструктуры Калининградской области, заявляла, что дорога на Куршской косе готова на 75%.

Тендер на ремонт дороги на Куршской косе получил единственный заявившийся подрядчик — ООО «СП Балтдормостстрой». Работы намеревались выполнить за максимальную сумму — 862 млн рублей до конца октября 2024 года. Региональное министерство развития инфраструктуры тогда также публиковало предупреждение, что из-за дорожных работ некоторым туристам придется отказаться от поездок на косу и «выбрать другие места отдыха».