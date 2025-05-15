Облвласти назвали число получателей материнского капитала в 2025 году

Свыше 600 многодетных семей получили областной материнский капитал с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Размер областного маткапитала различен: 100 тыс. руб. — при рождении третьего и четвертого ребёнка, 200 тыс. — пятого и последующих детей, 1 млн — при одновременном рождении трех и более детей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, ремонт дома или квартиры, покупку автомобиля, мебели, бытовой техники, медицинское обследование, лечение матери или ребенка. По словам облвластей, чаще всего выплату используют для приобретения мебели или техники.

Всего за 14 лет действия меры социальной поддержки сертификат на областной маткапитал получили свыше 21,5 тыс. семей. «В федеральный реестр многодетных семей сейчас включено 15 830 семей из Калининградской области», — отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.