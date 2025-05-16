На 4-9°C ниже климатической нормы: прогноз погоды в Калининграде на выходные

На 4-9°C ниже климатической нормы: прогноз погоды в Калининграде на выходные
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
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Жителей Калининграда и области ждёт дождливое и холодное окончание недели. В ближайшие дни регион по-прежнему будет находиться во власти циклонической депрессии, «раскручивающейся» над восточной Европой. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Температурный фон ждём на 4-9°C ниже климатической нормы! Дневные температуры едва ли будут подниматься выше +10°C по области (чуть теплее — в воскресенье). <...> С утренних часов пятницы вплоть до воскресенья осадки будут носить преимущественно локальный и кратковременный характер из кучево-дождевой облачности. Так что на выходные местами по области дождей может быть не так много, а где-то пройдёт множество ливневых зарядов дождя/ледяной крупы — в любом случае, стоит взять зонт», — говорится в сообщении.

В субботу ночью в Калининграде, на западе и побережье +4...+7°C, по области +2...+4°C, преимущественно облачно и возможны дожди. Днём +7...+10°C, облачно с прояснениями и также местами вероятны кратковременные дожди/крупа. Ветер в течение суток переменный (в Калининграде, на западе и побережье преимущественно северный), по области слабый (2-5 м/с), на западе умеренный (4-8 м/с), на побережье порывистый.

В воскресенье ночью +4...+8°C, преимущественно пасмурно и вероятны дожди. Днём до +9...+13°C, облачно с прояснениями и вероятны локальные кратковременные дожди. Ветер преимущественно северный/северо-западный, умеренный (4-8 м/с).

«Ввиду высокой динамики изменения синоптической обстановки прогноз будет детализироваться», — предупредили в паблике.

До «вполне комфортных +15...+20°C» температура воздуха, по предварительным данным, может подняться во вторник — среду, добавили синоптики.

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