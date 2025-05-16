В Калининграде закрывают универсам «Московский», на его месте будет «Пятёрочка» (фото)

В Калининграде закрывается универсам «Московский», проработавший ровно сорок лет. Открывшийся в феврале 1985 года передовой советский магазин самообслуживания закрывался по частям, и сегодня в нём функционируют лишь небольшие букинистический отдел и отдел ширпотреба. Старые собственники, которые отказались прокомментировать продажу объекта, завершают вывоз товаров и демонтаж торгового оборудования

Александр Шляховой, который на текущий момент занимается работой с арендаторами, рассказал «Новому Калининграду», что свободных площадей практически не осталось, и правое крыло здания полностью будет занято супермаркетом «Пятёрочка».

«Площади практически распределены, — пояснил Шляховой. — Изменения внутри, конечно, будут. При этом концепция вывески должна остаться, как и вся фасадная группа. Она будет либо такой, либо частично реконструированной. Надпись „Универсам“, вероятно, будет временно демонтирована для ремонта фасада, но потом её вернут обратно. Стилистика, заданная с советских времён, не изменится. Название остановки, я думаю, тоже менять не будут».

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

Александр Шляховой добавил, что внутренние вывески из супермаркета были частично проданы предыдущим собственником.

«Они не до конца поняли, что с учётом продажи здания реализация этих изделий — не очень правильная тема. Основная масса вывесок в магазине остаётся, их потом будут использовать внутри помещений для сохранения стилистики. Всё, что останется от универсама „Московский“, уйдёт в общую зону, которая, возможно, будет на входе», — пояснил он.