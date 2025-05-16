В Калининграде закрывают универсам «Московский», на его месте будет «Пятёрочка» (фото)

В Калининграде закрывают универсам «Московский», на его месте будет «Пятёрочка» (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Исторический облик Калининграда

В Калининграде закрывается универсам «Московский», проработавший ровно сорок лет. Открывшийся в феврале 1985 года передовой советский магазин самообслуживания закрывался по частям, и сегодня в нём функционируют лишь небольшие букинистический отдел и отдел ширпотреба. Старые собственники, которые отказались прокомментировать продажу объекта, завершают вывоз товаров и демонтаж торгового оборудования

Александр Шляховой, который на текущий момент занимается работой с арендаторами, рассказал «Новому Калининграду», что свободных площадей практически не осталось, и правое крыло здания полностью будет занято супермаркетом «Пятёрочка».

«Площади практически распределены, — пояснил Шляховой. — Изменения внутри, конечно, будут. При этом концепция вывески должна остаться, как и вся фасадная группа. Она будет либо такой, либо частично реконструированной. Надпись „Универсам“, вероятно, будет временно демонтирована для ремонта фасада, но потом её вернут обратно. Стилистика, заданная с советских времён, не изменится. Название остановки, я думаю, тоже менять не будут».

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

Александр Шляховой добавил, что внутренние вывески из супермаркета были частично проданы предыдущим собственником.

«Они не до конца поняли, что с учётом продажи здания реализация этих изделий — не очень правильная тема. Основная масса вывесок в магазине остаётся, их потом будут использовать внутри помещений для сохранения стилистики. Всё, что останется от универсама „Московский“, уйдёт в общую зону, которая, возможно, будет на входе», — пояснил он.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter