Кошевой рассказал, на что потратят средства от турналога в Зеленоградске

Средства от туристического налога в Зеленоградске потратят на установку двух бесплатных туалетов. Об этом во время прямого эфира заявил глава администрации округа Сергей Кошевой.

Сити-менеджер отметил, что туристический налог является для Зеленоградского округа новым. Благодаря нему бюджет района пополнится на 50 млн рублей. По словам Кошевого, часть этих средств пойдёт на организацию двукратного вывоза мусора с территории города. Оставшуюся часть планируют потратить на два туалета.

«Оставшиеся средства направим на строительство двух туалетов в восточной и западной частях города. Ориентировочная стоимость туалетов, которые строятся в Зеленоградске с подключением к сетям, — примерно от 4,5 млн рублей. Понимаем, что это дополнительная нагрузка на бюджет, но мы всё-таки сделаем их бесплатными», — рассказал глава зеленоградской администрации.