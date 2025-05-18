Росимущество продает подковы от немецких маршевых сапог и ножны от Маузера

Калининградское региональное управление Росимущества выставило на торги единым лотом «оружие, находящиеся в гражданском обороте». В состав лота вошло 28 единиц предметов, обращенных в федеральную собственность.

В состав лота вошли, в частности, металлические ножны от штык-ножа винтовки Маузер К98, три карбоновых накладки от рукоятки штурмовой винтовки STG44 (Sturmgewern), четыре металлических подковы от каблука обуви для маршевых сапог (Германия), отвертка из набора ЗИП для чистки-разборки огнестрельного оружия, пять металлических карабинов от трех-лучевой немецкой портупеи.

Также в состав лота вошли двойной кожаный подсумок под магазины с патронами для винтовок СВТ-40, подсумок кожаный под магазин с патронами для винтовок СКС, кобура кожаная для пистолета ТТ, портупея солдатская и т.п.

Начальная цена лота — 21,7 тыс. руб. Судьба имущества в данных о торгах не раскрывается. «Ввиду отсутствия товаросопроводительной документации, документов от производителя продукции, а также из-за соответствия внешнему виду имущество попадает в категорию „бывшего в употреблении“. Данное имущество возможно использовать по прямому назначению», — говорится в документации. Аукцион назначен на 19 июня.

Фото: сайт Торги.гов

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