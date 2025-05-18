В Балтийске отметили 322-ю годовщину основания Балтфлота (фото)

В воскресенье, 18 мая, в Балтийске прошли торжества по случаю 322-й годовщины основания Балтийского флота. На боевых кораблях и вспомогательных судах были подняты Андреевские флаги и флаги расцвечивания, состоялись торжественные построения экипажей, сообщает пресс-служба БФ.



После митинга торжественным маршем по площади Балтийской Славы прошли военнослужащие соединений морской пехоты флота, надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей БФ. Также на площади состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику Петру I.

«В течение дня для гостей праздника работает выставка современных образцов вооружения и военной техники. В центре Балтийска ошвартованы корабли Балтийского флота, развернуты береговые противокорабельные комплексы „Бал“ и „Бастион“. Кроме этого, на площади выстроены бронетранспортёры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки „Акация“ и другие образцы боевой и специальной техники», — сообщает пресс-служба.

На специальных стендах представлены стрелковое вооружение и экипировка противодиверсионного подразделения Балтийской ВМБ, аварийно-спасательное оборудование и водолазная техника, вооружение и экипировка подразделений разведки морской пехоты БФ. Все желающие могут посетить музей Балтийского флота, где работает выставка, посвящённая 322-й годовщине Балтийского флота, отметили в пресс-службе БФ.

Фото: пресс-служба Балтийского флота