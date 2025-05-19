В Калининграде заложили «Сиреневый сад Победы» (фото)

В Калининграде в парке Победы в рамках российско-белорусского проекта «Великая Победа: одна на всех!» заложили «Сиреневый сад Победы». Об этом сообщает региональное минприроды.

В рамках акции были высажены 10 кустов сирени, включая пять селекционных сортов, привезенных из Гродненской области. Саженцы носят символичные названия военной тематики: «Великая Победа», «Защитникам Бреста», «Валентина Гризодубова», «Память о Колесникове», «Севастопольский вальс», сообщил глава городского округа Олег Аминов.

«„Сиреневый сад Победы“ — это дань памяти героям, отстоявшим свободу нашей Родины и символ дружбы братских народов, объединенных общей Победой», — добавляет ведомство.

Фото: минприроды Калининградской области