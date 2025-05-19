В Калининграде заложили «Сиреневый сад Победы» (фото)

Все новости по теме: Город

В Калининграде в парке Победы в рамках российско-белорусского проекта «Великая Победа: одна на всех!» заложили «Сиреневый сад Победы». Об этом сообщает региональное минприроды.

В рамках акции были высажены 10 кустов сирени, включая пять селекционных сортов, привезенных из Гродненской области. Саженцы носят символичные названия военной тематики: «Великая Победа», «Защитникам Бреста», «Валентина Гризодубова», «Память о Колесникове», «Севастопольский вальс», сообщил глава городского округа Олег Аминов. 

«„Сиреневый сад Победы“ — это дань памяти героям, отстоявшим свободу нашей Родины и символ дружбы братских народов, объединенных общей Победой», — добавляет ведомство.

Фото: минприроды Калининградской области

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter