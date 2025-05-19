Минсельхоз: в Калининградской области увеличили посадочные площади под картофель (фото)

Минсельхоз: в Калининградской области увеличили посадочные площади под картофель (фото)
Фото: Telegram-канал минсельхоза Калининградской области
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В Калининградской области в 2025 году увеличили посадочные площади под картофель. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

«Посадочные площади под картофель в этом году увеличились ещё на 400 га и составили порядка 4 тыс. га. На сегодня уже посажено 50% от запланированных площадей. Ещё на 1000 га открытого грунта аграрии намерены высадить овощи», — отметили в минсельхозе.

Также в министерстве сообщили о завершении сева яровых культур в Калининградской области: «Более 99% площадей, отведённых под зерновые и зернобобовые культуры в регионе, уже засеяны. Это 73,1 тыс. га сельхозземель».

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