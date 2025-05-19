Очевидец: напротив «Спутника» демонтировали навес для торговцев (фото)

В Калининграде на проспекте Мира, в районе конечной остановки трамвая № 3, демонтировали навес для торговцев цветами. О том, что основная масса торговцев переместилась к торговому центру «Спутник», «Новому Калининграду» сообщили очевидцы. В пресс-службе мэрии города пояснили, что демонтаж навеса осуществили городские службы в связи с его высокой изношенностью.

«Навес был сильно изношен, и мы уже несколько раз получали жалобы на его ветхое состояние, — пояснили в мэрии. — В частности, нам сообщали, что во время одного из штормов была повреждена кровля навеса. В ближайшее время на указанном участке будет проходить благоустройство, сейчас ведётся проектирование».

Напомним, что в 2019 году в комитете муниципального контроля сообщали, что в Калининграде зафиксировано 14 мест, где пенсионеры массово торгуют овощами, фруктами, цветами и другими товарами. В это число попала

Тогда же депутаты обратили внимание на опасность того, что новыми торговыми рядами захотят воспользоваться перекупщики. В частности, один из депутатов уверял, что стоящим на проспекте Мира торговцам цветами товар «привозят регулярно небольшими партиями».