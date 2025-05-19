В онкоцентре открыли кабинет централизованного разведения химиопрепаратов

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В Онкологическом центре Калининградской области открыли кабинет централизованного разведения химиопрепаратов. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Лечение в форме противоопухолевой лекарственной терапии — одно из важных направлений в деятельности Онкоцентра. Для организации грамотной работы отделений, где проходит химиотерапевтическое лечение, в центре запущен кабинет централизованного разведения химиопрепаратов», — говорится в сообщении.

«Подготовка к введению химиопрепарата для каждого пациента индивидуальна и зависит от ростовесовых параметров, а также показателей анализов крови. Одному нужно 80 мл, а другому 120. Ранее препараты разводились в трёх отделениях, и там же списывались невостребованные во флаконе остатки. Это миллилитры, но если их сложить вместе, то получается приличный объём. Мы обратили внимание на опыт наших коллег в других регионах, где уже работают Центры разведения, посетили с рабочим визитом Тульский онкодиспансер, и поняли, что централизованное разведение намного эффективнее. Оно позволяет экономичнее расходовать лекарственные препараты и делает данный вид терапии доступным большему количеству пациентов», — прокомментировал открытие кабинета и.о. главного врача Онкологического центра Степан Миракян.

Онкоцентр начал работу 19 августа 2024 года.

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