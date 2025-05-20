В Вологодской области уволили главу района за комментарий дочери об СВО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову после комментария её дочери в соцсетях. Расширенный комментарий по теме глава региона написал в своём телеграм-канале.

«Дочь Ю.П.Шевцовой живёт и учится вдалеке от мамы, будучи предоставленной самой себе, — написал губернатор. — Испытав кризис в отношениях с молодым человеком, по недоумию совершила ошибку, поддавшись эмоциям, и избрала в корне недопустимые форму, тему и способ выражения своего отношения к обстоятельствам личной драмы».

Ранее дочь Шевцовой опубликовала видео, в котором она пригрозила молодому человеку, что отправит его на СВО, пользуясь административным ресурсом матери. После того, как видео попало в крупные телеграм-каналы и СМИ, глава муниципалитета опубликовала видео с извинениями за поступок дочери. По словам Филимонова, этого оказалось недостаточно.

«Участие в СВО — честь и привилегия, а не наказание, — написал он. — Да, я решительно и всецело осуждаю поступок дочери главы Нюксенского муниципального округа Ю.П.Шевцовой. Высказывания девушки — недопустимые, оскорбительные, вульгарные, затронувшие святую и чувствительную для всех нас тему».

Филимонов уверяет, что запрещал Шевцовой публиковать ролик с извинениями в открытом доступе, чтобы «оградить девушку от травли в комментариях».

«Глава Нюксенского муниципального округа Ю.П.Шевцова отправляется в отставку, ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области, — заключил он. — Коллега сможет найти себя в сфере, не связанной с государственной службой, и обрести альтернативные варианты своего дальнейшего карьерного развития. На должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет номинирован участник СВО — такой вариант сейчас прорабатываю, подходящие кандидатуры в Вологодской области есть, в том числе из ветеранов боевых действий, прошедших региональный аналог программы „Время героев“ — „Герои Русского Севера“. Ю.П.Шевцовой я бы посоветовал уделить больше внимания воспитанию дочери, записать её на курсы медицинских сестёр и может быть направить на стажировку волонтёром в военный госпиталь в тылу. Это точно поможет многое осознать».

Губернатор добавил, что в ближайшее время, вероятно, «мы увидим фото- и видеоотчёты, которые девушка будет регулярно публиковать у себя на страничках в социальных сетях».