В Калининградскую область не пустили 16,6 т зараженной капусты из Сербии

В Калининградской области пресечен ввоз 16.6 т зараженной белокочанной капусты из Сербии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

19 мая на складе временного хранения «Сириус» был проведен фитосанитарный контроль партии капусты белокочанной из Сербии. В результате выявлен опасный карантинный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс в жизнеспособном состоянии. Наличие карантинного объекта подтверждено экспертизой. Собственник груза принял решение о проведении карантинного фитосанитарного обеззараживания овощей.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений.