СК анонсировал совместный с облвластями прием граждан на тему нарушения жилищных прав

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И.о. руководителя регионального управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров, зампред правительства области Александр Рольбинов и министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз проведут совместный прием граждан. Тема — нарушение жилищных прав, в том числе при признании домов аварийными и расселении из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Мероприятие будет проходить 26 мая в здании областного СУ СК на ул. 9 Апреля, 60 а. Начало в 11.00. Для предварительной записи и получения дополнительной информации необходимо обращаться по телефону 8(4012) 558-724.

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