Правопреемникам пенсионеров в регионе выплатили 17 млн пенсионных накоплений

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В Калининградской области в 2025 году отделение Социального фонда РФ перечислило свыше 17 миллионов рублей пенсионных накоплений. Получателями стали 294 правопреемника, сообщает пресс-служба отделения СФР по Калининградской области.

«Если владелец пенсионных накоплений при жизни не выбрал правопреемников, то накопления распределяются в первую очередь детям (в том числе усыновленным), супругам и родителям; во вторую — братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам, — сообщили в пресс-службе. — Выплата средств родственникам одной очереди осуществляется в равных долях». Правопреемники второй очереди имеют право на получение накоплений, если отсутствуют родственники первой очереди.

Обратиться с заявлением на получение средств необходимо в шестимесячный срок со дня смерти родственника к страховщику, который занимался формированием и инвестированием его пенсионных накоплений: СФР или НПФ. Если срок обращения пропущен, восстановить его можно только в судебном порядке. Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца со дня смерти гражданина.

Как напомнили в пресс-службе, пенсионные накопления формировались у граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели делали отчисления на накопительную пенсию; у мужчин 1953–1966 г.р. и женщин 1957–1966 г.р., за которых в 2002–2004 гг. работодатели перечисляли страховые взносы на накопительную пенсию; у участников Программы софинансирования пенсии; у женщин, которые направили материнский капитал на свою накопительную пенсию.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Все это время отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии. В декабре 2024 года заморозку накопительной части пенсий в России продлили и на 2025 год.

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