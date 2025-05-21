Экс-глава УМВД по Калининградской области возглавил департамент Минпромторга

Бывший начальник УМВД России по Калининградской области Игорь Илларионов возглавил департамент федерального Минпромторга. Информация об этом опубликована на сайте министерства.
Илларионов стал директором департамента защиты государственной тайны. У него будет четыре заместителя.
Генерал-майор полиции Игорь Илларионов с 2017 года возглавлял
управление МВД России по Калининградской области. В октябре 2021 года был переведен
на должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Москве. Бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов возглавил федеральный Минпромторг в середине мая 2024 года.