Экс-глава УМВД по Калининградской области возглавил департамент Минпромторга

Экс-глава УМВД по Калининградской области возглавил департамент Минпромторга
Игорь Илларионов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Эпоха Антона Алиханова

Бывший начальник УМВД России по Калининградской области Игорь Илларионов возглавил департамент федерального Минпромторга. Информация об этом опубликована на сайте министерства.

Илларионов стал директором департамента защиты государственной тайны. У него будет четыре заместителя.

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Генерал-майор полиции Игорь Илларионов с 2017 года возглавлял управление МВД России по Калининградской области. В октябре 2021 года был переведен на должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Москве. Бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов возглавил федеральный Минпромторг в середине мая 2024 года.

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