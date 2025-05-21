СК проверяет информацию о некачественных услугах в калининградской стоматологии

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о ненадлежащем оказании медицинских услуг мужчине в г. Калининграде

По предварительным данным, калининградец заключил договор на протезирование зубов со стоматологическим центром, сотрудники которого убедили его оформить кредит и оплатить лечение в полном объеме. После этого пациенту удалили значительную часть зубов и остановили процесс, предлагая оплатить дополнительные услуги. До настоящего времени медработники не исполнили обязательство, из-за чего пострадавший испытывает неудобства при приеме пищи.

В СУ СК России по Калининградской области по данному факту начата процессуальная проверка, о результатах которой будет доложено главе СКР. Исполнение поручения, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.