Власти приглашают калининградцев совместно обсудить программу ремонта тротуаров

Калининградцы могут принять участие в обсуждении городской Программы ремонта тротуаров. Общение пройдет в режиме онлайн в четверг, 22 мая. Об этом сообщается на официальной странице администрации Калининграда «ВКонтакте».

«Приглашаем жителей Калининграда принять участие в обсуждении Программы ремонта тротуаров в городе. Мероприятие организовано администрацией городского округа совместно с Калининградским центром развития „ГорПросвет“. Спикер — председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов, модератор — Александр Попадин, руководитель „ГорПросвет“. Дискуссия состоится 22 мая 2025 года в 16:30 с прямой трансляцией в группе vk.com/gorprosvet. Ждём ваши вопросы в комментариях», — говорится в сообщении.

Как уточняют горвласти, в Калининграде насчитывается 960 улиц общей протяжённостью 618 км, из них 280 улиц (более 130 км) не имеют тротуаров. Это особенно характерно для микрорайонов с довоенной малоэтажной застройкой и новых кварталов индивидуального жилищного строительства. В многоквартирных районах тротуары часто находятся в неудовлетворительном состоянии.