Облвласти: сбежавших из приюта в Правдинском округе подростков нашли

Сбежавших из социального приюта в Правдинском округе четырёх подростков нашли 22 мая. Об этом сообщило правительство Калининградской области.

Региональное УМВД России в своём телеграм-канале рассказало, что правдинское отделение полиции занимается поиском сбежавших из учреждения подростков. С заявлением о самовольном уходе несовершеннолетних 2007, 2008 и 2009 годов рождения сообщила директор учреждения. Они покинули приют 16 и 19 мая.

В правительстве Калининградской области заявили, что сбежавших подростков нашли ещё утром 22 мая. Они являются воспитанниками «Берега надежды» и находятся там уже около года. Поступили в него подростки, как рассказали власти, «с определенным непростым жизненным опытом, связанным с девиантным поведением».

«Для поиска подростков были подключены органы внутренних дел и волонтёры. В настоящее время дети на связи с руководством организации. Их местонахождение установлено. Проводятся мероприятия по возвращению в приют», — отметили в правительстве региона.