Прокуратура: в Черняховске работнику университета начисляли неполную зарплату

По требованию прокуратуры города Черняховска восстановлены трудовые права работника педагогического университета. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры на основании проверки, проведенной ведомством по обращению сотрудника вуза.

«Установлено, что филиалом ФГБОУ ВО „Московский педагогический государственный университет“ в г. Черняховске с работником согласован прием на работу с окладом, предусмотренным штатным расписанием. Однако в связи с тем, что вакансия по указанной должности отсутствовала, работодатель заменил первый лист трудового договора и указал другую должность с меньшим окладом, сокрыв данный экземпляр договора от работника. В этой связи заработная плата начислялась сотруднику учреждения по должности с меньшим окладом». — уточнили в прокуратуре.

Прокурором города руководителю учреждения внесено представление. По результатам его рассмотрения работнику произведена доплата за отработанное время, а также выплачена компенсация за просрочку окончательного расчета при увольнении.

Получить оперативный комментарий в черняховском филиале педагогического университета «Новому Калининграду» не удалось.