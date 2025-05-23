Облвласти сообщили о возможном отключении электроэнергии 24-25 мая

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Калининградцев предупредили о возможном кратковременном отключении энергии 24-25 мая. Об этом сообщает министерство развития инфраструктуры Калининградской области в своём телеграм-канале.

Возможные перебои связаны с техническими испытаниями оборудования энергоблока Прегольской ТЭС. Как отмечает ведомство, эти мероприятия необходимы после завершения планового капремонта станции.

«Обращаем ваше внимание, что специалистами энергетического хозяйства предприняты все возможные меры предосторожности для обеспечения стабильной работы жизненно важных объектов инфраструктуры нашего региона», — говорится в сообщении министерства.

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