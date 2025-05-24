В Краснознаменском округе ввели в эксплуатацию здание для обработки ягод (фото)

В поселке Ливенское Краснознаменского муниципального округа ввели в эксплуатацию новое здание для хранения, первичной и глубокой переработки сельхозпродукции. Как сообщает региональное министерство градостроительной политики, в нём будут обрабатывать ягоды.

«Нежилое сооружение предназначено для обработки ягод, таких как клубника, голубика, жимолость. Мощность производства 0,25 тыс. тонн готовой продукции в год!» — отмечает ведомство.

Согласно реестру министерства, разрешение на ввод в эксплуатацию было получено 13 мая физическим лицом, чьи данные не раскрываются. Само здание располагается на участке с кадастровым номером 39:06:020502:183. Его уточненная площадь — 12 160 кв. м

«Это отличная новость для развития сельского хозяйства и создания новых рабочих мест в нашем регионе», — резюмирует минград.